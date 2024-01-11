 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de Şasi ve Motor Numarası İhlali Tespit Edilen Araca El Konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Şasi ve Motor Numarası İhlali Tespit Edilen Araca El Konuldu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, yurt dışından getirilen bir aracın şasi ve motor numarasının başka bir araca işlendiğini tespit etti. Ağır hasarlı olan araç, çalınmış bir aracın şasi ve motor numarasıyla tekrar trafiğe çıkartılmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan araca el konulurken, soruşturma ise devam ediyor.

Düzce\'de Şasi ve Motor Numarası İhlali Tespit Edilen Araca El Konuldu
11.01.2024 - 15:16,
Abone Ol

Düzce'de ağır hasarlı bir aracın şasi ve motor numarası yurt dışından getirilen araca işlendiğini tespit eden polis ekipleri aracı yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince il genelinde çalışmaları çerçevesinde Change araç araştırmaları devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ağır hasarlı bir oto ile aynı tip model, renk ve marka bir otonun çalınıp ağır hasarlı olan otonun şasi ve motor numarasının çalıntı, gümrük kaçağı hacizli yakalamalı otoya uyarlanarak ağır hasarlı otonun tamir edilmiş gibi gösterilerek tekrardan trafiğe çıkartıldığı tespit edildi. 2013 model araç tespit edildi. Araç Kriminal Daire Başkanlığı yetkililerinin incelemesinin ardından yakalamalı ve hacizli olduğu tespit edildi. Araca el konulurken, olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Hırsızlık, Soruşturma, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Şasi ve Motor Numarası İhlali Tespit Edilen Araca El Konuldu - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:10:28. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Şasi ve Motor Numarası İhlali Tespit Edilen Araca El Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement