Düzce\'de Şasi ve Motor Numarası İhlali Tespit Edilen Araca El Konuldu

Düzce'de ağır hasarlı bir aracın şasi ve motor numarası yurt dışından getirilen araca işlendiğini tespit eden polis ekipleri aracı yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince il genelinde çalışmaları çerçevesinde Change araç araştırmaları devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ağır hasarlı bir oto ile aynı tip model, renk ve marka bir otonun çalınıp ağır hasarlı olan otonun şasi ve motor numarasının çalıntı, gümrük kaçağı hacizli yakalamalı otoya uyarlanarak ağır hasarlı otonun tamir edilmiş gibi gösterilerek tekrardan trafiğe çıkartıldığı tespit edildi. 2013 model araç tespit edildi. Araç Kriminal Daire Başkanlığı yetkililerinin incelemesinin ardından yakalamalı ve hacizli olduğu tespit edildi. Araca el konulurken, olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. - DÜZCE