Düzce\'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Düzce'de 31 Mart günü yapılacak seçimlerde bin 835 güvenlik görevlisi görev yapacak.
Vali Selçuk Aslan başkanlığında 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili 'Seçim Güvenliği Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcı Yasin Emre, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Kolluk Birim Amirlerimiz ve ilgili Birim Amirlerimizin katıldığı toplantıda 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Düzce'de güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Toplantıda il genelinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen bin 65 sandıkta, 299 bin 466 seçmenin oy kullanacağı ifade edildi.
Ayrıca il genelinde 736 jandarma, bin 92 polis ve 7 sahil güvenlik personelinin seçim güvenliği için görevlendirildiği bildirildi. - DÜZCE
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