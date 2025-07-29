Düzce\'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Düzce'de seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Yangın Beyciler Mahallesi 1752. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Konuralp istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş otomobilden belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Sürücüsü otomobili terk ederken, araç kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE