Düzce\'deki fabrika yangını söndürüldü

Düzce'de strafor üretimi yapan fabrikada çıkan yangın ekiplerin 2.5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Düzce Valisi Mehmet Makas, yangın ile ilgili tüm ekiplerin seferber olduğunu, D-100 karayolunun da çift taraflı açıldığını belirtti.

Düzce'de strafor üretimi yapan fabrikada saat 20.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini fark eden fabrika çalışanları durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen fabrikadaki yangına müdahalede bulundu. İş makineleri, beton pompaları ve ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 2.5 saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

"Ekiplerimiz seferber edildi"

Yangının ilk başladığı saatlerde bölgeye ulaşan Düzce Valisi Mehmet Makas, "20.37 itibarıyla Düzce Merkez ve Kaynaşlı ilçemizin tam sınırında bulunan Üçköprü mevkinde, strafor üretimi yapan fabrikamızda; nedeni kendi beyanlarına göre elektrik santralinden kaynaklı bir yangın başlıyor. ve 20.37 sonrası Düzce Belediyemiz itfaiye ekipleri ve Kaynaşlı Belediyemizin itfaiye ekipleri başta olmak üzere, 7 ilçemizden, 2 beldemizden itfaiye ekipleriyle yangına müdahale ettik. Bu fabrika 24 saat esaslı çalışan bir fabrika, 3 vardiya çalışan bir fabrika. Sevindirici olan nokta; vardiyadaki arkadaşların burnunun dahi kanamadan kendilerinin fabrikayı terk etmesi. Can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. Hemen bitişik nizamda bulunan iş yerlerinde, işletmelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Oralara da yangının sirayet etmesini kahraman itfaiyecilerimiz engellemiş oldu. Bu yangına 13 itfaiye ekibi, tamamen Düzce vilayetine bağlı ilçeleriyle, beldeleriyle ve Düzce Belediyemiz başta olmak üzere müdahalede bulunduk. Hem AFAD ekiplerimiz, hem jandarma ekiplerimiz, hem de sağlık ekiplerimiz burada canhıraş bir mücadele verdiler. Toplam 124 personelimizle beraber takviye ettik. Siz de beraber yangının başlangıcından bu zamana kadar eşlik ettiniz. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Yine jandarmamıza, AFAD'ımıza, başta belediyelerimiz olmak üzere itfaiye ekiplerimize her birine teşekkür ediyoruz. Sayın vekilimiz burada bizi yalnız bırakmadılar, il müdürlerimiz burada. Bu saatten sonra tamamen soğutma aşamasına geçiyoruz. Burada yeteri kadar AFAD ekibimiz, itfaiye ekibimiz ve jandarma ekibimiz inşallah bulunacak ve tamamıyla da soğutmuş olacağız. Bununla geçmiş olsun Düzcemize, insanımıza. Önemli olan cana bir şey olmadı. Malın tekrar yerine konulacağını hep beraber göreceğiz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.

D-100 karayolunun, yapılan kısıtlı kapamanın ardından tekrar trafiğe açıldığını belirten Vali Makas, "Tekrar geçmiş olsun. Bütün emek veren arkadaşlara ben Düzce Valisi olarak devletimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE