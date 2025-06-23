Düzce\'de Suç Denetimleri: 20 Gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 20 bin 700 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 57 şahıs gözaltına alınırken, 20 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 20 bin 700 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 57 kişi gözaltına alınırken, 20 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 3 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet tabanca, 3 av tüfeği, 38 mermi, 16 şarjör, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE