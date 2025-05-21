Düzce\'de Taksici Kaza Yaparak Hayatını Kaybetti

Düzce'de gece saatlerinde işini bitirip ev yoluna giren taksici yoldan çıktı. Sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Konuralp Yaka sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Aynalı köyü istikametine seyir halinde olan Ziya Sarıbaş idaresinde ki 81 T 1166 plakalı ticari taksi, Yaka sokak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, hayati tehlikesi olan sürücüyü Düzce Üniversitesi Hastanesi"ne kaldırdı. Burada acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen taksici Ziya Sarıbaş (56) hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE