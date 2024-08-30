Düzce'de patpat kazası: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de patpat kazası: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

30.08.2024 09:57
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde tarım aracı patpatın kaza yapması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza Gümüşova ilçesi Kıyı Köyünde meydana geldi. Alanın bilgilere göre, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralılar E.S.(7). S.S.(20), R.K.(45), E.S.(8), K.S(44) ve S.S.(40) Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de patpat kazası: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de patpat kazası: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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