Düzce'de patpat kazası: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde tarım aracı patpatın kaza yapması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza Gümüşova ilçesi Kıyı Köyünde meydana geldi. Alanın bilgilere göre, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralılar E.S.(7). S.S.(20), R.K.(45), E.S.(8), K.S(44) ve S.S.(40) Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE