Düzce'de Tehdit ve Hakaret Eden Şüpheliyle Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Tehdit ve Hakaret Eden Şüpheliyle Uzlaşma Sağlandı

Düzce\'de Tehdit ve Hakaret Eden Şüpheliyle Uzlaşma Sağlandı

Düzce'de kendisine tehdit ve hakaret eden şüpheliye şikayet eden A.N.A., şüphelinin 15 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı. Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli özür dilemeyi ve bağış yapmayı kabul etti.

12.03.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de kendisine tehdit ve hakaret eden şüpheliyi şikayet etmesi üzerine, şüphelinin 15 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı.

Düzce'de yaşayan A.N.A., kendisine hakaret ve tehditte bulunan şüpheli Ö.F.G' den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli Ö.F.G. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı tarafından mağdur A.N.A. ve kanuni temsilcisi İ.C. ile yapılan görüşmeyle şüpheli Ö.F.G'nin bir yardım vakfına 15 bin TL bağış yapması ve özür dilemesi şartıyla uzlaşabilecekleri belirtildi. Uzlaştırmacı tarafından Ö.F.G ile yapılan görüşme ile şüphelinin bağışta bulunmayı ve özür dilemeyi kabul etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Tehdit ve Hakaret Eden Şüpheliyle Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
    14:46 Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

    Kilis'te Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın odasından silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya tanık olan B.Y. gözaltına alındı. M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını
    14:46 Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halinde olan bir otomobil motor kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

  • Bakırköy'de TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
    14:46 Bakırköy'de TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

    Bakırköy'de meydana gelen kazada, üst geçide çarpan bir TIR, yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

  • Bursa'da Yangında 2 Müstakil Ev Kül Oldu
    14:42 Bursa'da Yangında 2 Müstakil Ev Kül Oldu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen yangında, dik ve dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yangın dolabı ve hidrant kullanarak müdahale eden ekipler, yangını güçlükle söndürdü. Yangın sonucunda 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

  • Burdur'da Taş Ocağında Kaza: Kamyon Şoförü Hayatını Kaybetti
    14:40 Burdur'da Taş Ocağında Kaza: Kamyon Şoförü Hayatını Kaybetti

    Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında çalışan kamyon şoförü, üzerine düşen mermer bloğu sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Bakan Yerlikaya: İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde 139 şüpheli yakalandı
    14:39 Bakan Yerlikaya: İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde 139 şüpheli yakalandı

    Bakan Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandığını açıkladı.

  • İzmir'de 'uzlaştırmacı avukat' mizanseniyle 4 milyonluk vurgun
    14:36 İzmir'de 'uzlaştırmacı avukat' mizanseniyle 4 milyonluk vurgun

    İzmir'de, hayali mizansen ile vatandaşları kandırarak ve kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp 83 kişiyi toplamda 4 milyon 150 bin TL dolandıran 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • Van'da Ambulans Helikopterle Hasta Sevki
    14:36 Van'da Ambulans Helikopterle Hasta Sevki

    Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran hasta için ileri tetkik ve tedavi kararı alındı. Bölgenin ulaşım sorunu nedeniyle ambulans helikopter talep edildi ve hasta, hastane yakınına inen helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

  • Silivri'de komşuların köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı
    14:33 Silivri'de komşuların köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı

    Silivri'de yaşanan komşular arasındaki köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı. İlhan Kalamaz, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Soruşturma ise savcı tarafından başlatıldı.

  • Gaziantep'te eski site yöneticisi iddiasıyla yeni site yöneticisine bıçaklı saldırı
    14:30 Gaziantep'te eski site yöneticisi iddiasıyla yeni site yöneticisine bıçaklı saldırı

    Gaziantep'te iddiaya göre eski site yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından yeni site yöneticisi Gülşen Hasgül'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Hasgül ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Maltepe'de evden kasa çalan kadın hırsız kamerada
    14:30 Maltepe'de evden kasa çalan kadın hırsız kamerada

    Maltepe'de bir evden 1 milyon TL değerinde ziynet eşyaları, pasaportlar ve otomobilin yedek anahtarının olduğu otel tipi kasa çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların kimliğini tespit ederek şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Mersin'de 3 Kadının Kuyumcudan Hırsızlık Girişimi
    14:25 Mersin'de 3 Kadının Kuyumcudan Hırsızlık Girişimi

    Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak bahanesiyle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Bir şüpheli, kuyumcunun sahibini oyalarken diğer 2 kişi vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı. Hırsızlık sonrası fark edilen durum polise bildirildi ve zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası ise bir şüphelinin çaldığı tablayı elbisesinin altına gizlediği anları kaydetti.


14:28 Bakan Şimşek’ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek Bakan Şimşek'ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek
13:58 Rusya’da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
14:31 Makas açılıyor İşte Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi Makas açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi
13:25 Adalet Bakanlığı’ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD’ye talepname Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname
13:03 Prenses Kate’in ’montaj’ fotoğrafının ardından Prens William ile aldatma iddiaları ortaya çıktı Prenses Kate'in 'montaj' fotoğrafının ardından Prens William ile aldatma iddiaları ortaya çıktı
12:56 Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak
12:49 Karısını öldüren koca, kendini asmaya kalkıştı Karısını öldüren koca, kendini asmaya kalkıştı
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
12:00 Suç örgütü lideri Sedat Peker’in de yargılandığı ’Köfteci Yusuf’ davası ertelendi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in de yargılandığı 'Köfteci Yusuf' davası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 14:50:28. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Tehdit ve Hakaret Eden Şüpheliyle Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement