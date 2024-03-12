Düzce\'de Tehdit ve Hakaret Eden Şüpheliyle Uzlaşma Sağlandı

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Düzce'de kendisine tehdit ve hakaret eden şüpheliyi şikayet etmesi üzerine, şüphelinin 15 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı.

Düzce'de yaşayan A.N.A., kendisine hakaret ve tehditte bulunan şüpheli Ö.F.G' den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli Ö.F.G. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı tarafından mağdur A.N.A. ve kanuni temsilcisi İ.C. ile yapılan görüşmeyle şüpheli Ö.F.G'nin bir yardım vakfına 15 bin TL bağış yapması ve özür dilemesi şartıyla uzlaşabilecekleri belirtildi. Uzlaştırmacı tarafından Ö.F.G ile yapılan görüşme ile şüphelinin bağışta bulunmayı ve özür dilemeyi kabul etti. - DÜZCE