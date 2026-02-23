Düzce'de Ticari Taksi Kazası - Son Dakika
Düzce'de Ticari Taksi Kazası

Düzce\'de Ticari Taksi Kazası
23.02.2026 21:55
Düzce'de sıkışan trafikteki ticari taksi, park halindeki araca çarpıp yan yattı. Maddi hasar oluştu.

Düzce'de sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan ticari taksi, park halindeki otomobile çarparak yan yattı. Kaza maddi hasar ile atlatıldı.

Kaza, Rasim Betirpaşa Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.D. idaresindeki ticari taksi, bulvarda yoğunlaşan trafikte ilerlemeye çalıştığı sırada yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, yol ortasında yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yan yatan ticari taksinin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bulvarda trafik akışı normale döndü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Trafik, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Ticari Taksi Kazası - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Düzce'de Ticari Taksi Kazası
