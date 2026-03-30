Düzce'de Trafik Denetimi: 1.755 Cezalı

30.03.2026 14:47
Düzce'de yapılan denetimlerde 13 bin araç kontrol edildi, 1.755 sürücüye ceza kesildi, 141 araç men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 bin araç, 602 motosiklet, 239 okul servisi denetlendi, 141 araç trafikten men edilirken bin 755 kişiye para cezası uygulandı.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 23- 29 Mart 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 13 bin araç, 602 motosiklet, 239 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 755 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 141 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

