Düzce\'de Trafik Denetimi: 2.322 Ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 bin araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen 2 bin 322 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 15 bin araç, motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 322 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 19 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 148 araç trafikten men edildi. - DÜZCE