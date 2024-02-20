Düzce\'de Trafik Denetiminde Binlerce Araç Kontrol Edildi

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerin yaptıkları denetimde 7 bin 523 araç kontrol edilirken bin 890 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerince Düzce'de son bir hafta boyunca yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen üzerine denetim yaptı. Yapılan denetimde 7 bin 523 araç kontrol edilirken kusuru bulunan 120 araç trafikten men edildi, bin 890 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ayrıca polis ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı. Uygulamalarda 73 okul servisi kontrol edildi. - DÜZCE