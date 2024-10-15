Düzce'de Trafik Denetimleri: 165 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimleri: 165 Araç Men Edildi

Düzce\'de Trafik Denetimleri: 165 Araç Men Edildi

Düzce'de yapılan denetimlerde 10 bine yakın araç kontrol edildi, 2 bin 253 sürücüye ceza kesildi.

15.10.2024 10:04
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DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 bine yakın araç, bin 137 motosiklet, 151 okul servisi denetlendi, 165 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 7- 13 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 9 bin 909 araç, bin 137 motosiklet, 151 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 253 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 165 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Son Dakika

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