Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştı - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştı

Düzce\'de Trafik Denetimleri Sıkılaştı

Düzce'de trafikte yapılan denetimlerde 17 bin 442 araç kontrol edildi, 162 araç trafikten men edildi.

18.02.2025 09:12
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 17 bin 442 araç kontrol edilirken 162 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 10 – 16 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin 442 araç, bin 17 motosiklet, 210 servis aracı kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 564 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 22 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 162 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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