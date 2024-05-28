Düzce\'de yapılan trafik denetimlerinde 140 araç trafikten men edildi

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DÜZCE(İHA) – Düzce trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin 721 araç, 684 motosiklet denetlendi, 140 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 20- 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 12 bin 721 araç, 894 motosiklet, 16 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 466 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 19 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 140 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer, ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE