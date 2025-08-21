Düzce'de Trafik Denetimlerinde 1933 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Düzce'de Trafik Denetimlerinde 1933 Sürücüye Ceza

21.08.2025 13:18
Düzce'de yapılan denetimlerde bin 933 sürücüye ceza verildi, 95 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Polisleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan bin 933 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de kurallara uymayıp aşırı hız yapan sürücüler gece gündüz yapılan denetimlerde tek tek tespit ediliyor. Trafik ekipleri tarafından şehirde 11-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde 7 bin 816 araç, motosiklet ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 398 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 127 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 240 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 86 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 41 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 17 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye ses ve gürültüden ve 3 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 933 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde trafiğe çıkmasında sakıncalı bulunan 95 araç ise trafikten men edildiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

