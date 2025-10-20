Düzce'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Düzce'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor

20.10.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yapılan denetimlerde 2.662 sürücüye ceza verildi. Denetimler sıklaştırılacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kuralları riayet etmeyen sürücülere geçit vermiyor. Son bir haftada denetimlerde 2 bin 662 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 550 araç, bin 33 motosiklet, 133 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 2 bin 662 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı, 161 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Maduro: ABD’nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

10:58
Ekrem İmamoğlu ’’casusluk’’ soruşturmasında ifade vermek için adliyede
Ekrem İmamoğlu ''casusluk'' soruşturmasında ifade vermek için adliyede
10:24
AK Parti’den PKK’nın Türkiye’den çekilmesine ilk yorum
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum
09:46
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı
09:34
Fatih Ürek’ten korkutan açıklama Sevenleri hastaneye akın etti
Fatih Ürek'ten korkutan açıklama! Sevenleri hastaneye akın etti
09:21
Terör örgütü PKK, Türkiye’den tamamen çekildi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
09:15
Türkiye’nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 11:32:32. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.