Düzce\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tofaş fiat marka 06 EMT 575 plakalı hafif ticari araç ile 81 FH 389 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan Nurullah T.(30), Özgür D.(20), Timurhan T.(23), Emrah Z.(38), Kemal K.(47), Zehra K.(47) ve Kadircan K. (20) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile kontrollü verilen trafik araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE