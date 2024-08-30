Düzce'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Düzce'de tarladan dönen traktörün devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölyaka'nın Konaş mevkisinde Atilla Mert'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan sürücü Mert'i bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE