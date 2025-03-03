Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Düzce'de yapılan narkotik operasyonlarında 5 kişi tutuklandı, 63 kişiye işlem uygulandı.

03.03.2025 14:01
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 63 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 63 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 14 adet sentetik ecza, 19 gram metamfetamin, 599 gram bonzai, 8,3 gram eroin, 47,53 gram esrar 31.9 gram skunk, 2 litre uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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