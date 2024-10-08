Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

08.10.2024 12:03
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Düzce'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın evi ile iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı bilgisi edinildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerce şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada; 7 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 1 adet extacy hap, 17 gram kubar esrar, 9 adet sentetik ecza hapı, 10 gram kenevir tohumu, 9 adet payp 1 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet tabanca fişeği, 153 şişe bandrolsüz içki, 118 adet sahte bandrol, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 26 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

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