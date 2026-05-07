Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda iki parça halinde kağıda emdirilmiş 168 kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi, bir parça halinde daralı 102 gram sıvı sentetik kannobinoid maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Uyuşturucu satından göz altına alınan 4 suç kaydı bulunan M.A.A. (23) isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE