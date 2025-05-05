Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Düzce'de yapılan narkotik operasyonlarında 51 olayda 58 kişiye işlem yapıldı, 11 kişi tutuklandı.

05.05.2025 13:05
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Düzce'de, polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 51 olaya müdahale edilirken 58 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı 11 şahıs tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 51 olaya müdahale edilirken 11 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 58 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 18 adet sentetik ecza, 403 gram esrar, 85 gram metamfetamin, 5 gram Amfetamin, 207 gram bonzai, 8,7 gram kokain ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparat ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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