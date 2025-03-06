Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de narkotik ekipleri, 20 şüpheliyi uyuşturucu suçlarından gözaltına aldı.

06.03.2025 10:15
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DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışması devam ediyor. Bu çerçevede daha öncede defalarca uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak suçlarından sabıkası olan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu madde ile mücadele Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosunun talimatı üzerine il genelinde 2023 yılından 2025 yılına kadar uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan en az 3 kez şüpheli olarak işlem gören 20 şahsa yönelik olarak eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda 32 suç kaydı olan O. K., 27 suç kaydı olan M. B., E. K., O. S., 26 suç kaydı olan S. K., B. Y., 23 suç kaydı olan Ö. F. F., 22 suç kaydı olan V. K., 21 suç kaydı olan S. G., 20 suç kaydı olan S. A., D. A., 19 suç kaydı olan M. N. P., 13 suç kaydı olan A. C., E. G., Ş. A., 12 suç kaydı olan E. A., 11 suç kaydı olan A.K., 9 suç kaydı olan E. Ü., 8 suç kaydı olan B. Ç. ile 6 suç kaydı olan E. K. yakalandı.

Şüpheli 20 Şahıs TCK 191. Maddesine göre uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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