Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ilinden getirdiği uyuşturucu maddeleri Düzce'de satacağını öğrendiği bir şahsı yakalayarak göz altına aldı. Şahsın aracından ve üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından F.U isimli şahsın, İstanbul ilinden getirdiği uyuşturucu maddeleri Düzce'de satacağı bilgisi alındı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrası F.U, Düzce'ye giriş yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 15 paket halinde satışa hazırlanmış toplam 38 gram Metamfetamin maddesi ile 3 Adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı ele geçirildi. Şahıs göz altına alındı. - DÜZCE