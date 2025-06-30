Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 46 Gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 46 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Haziran tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 39 olaya müdahale edilirken, 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 57 adet sentetik ecza, 33,65 gram esrar, 36,33 gram metamfetamin, 505 gram skunk, 117,71 gram bonzai, 50 kök kenevir, 3 adet extacy, 74 gram bonzai hammaddesi, 4 adet payp ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE