Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 48 Gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 48 şahsa işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 25-31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 39 olaya müdahale edilirken 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 2 adet sentetik ecza, 21,18 gram esrar, 68 gram metamfetamin, 62 gram bonzai. 4,9 gram bonzai hammaddesi, 5 gram skunk ele geçildi. - DÜZCE