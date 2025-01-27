DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 49 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Ocak tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 47 olaya müdahale edilirken, 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 515 adet sentetik ecza, 636 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 79 gram bonzai, 1 gram kokain ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 49 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?