Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 68 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 65 olaya müdahale edilirken 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 68 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 3 adet ekstasy, 53 gram kokain, 11 gram esrar, 5 gram gram metamfetamin, 368,65 gram bonzai, 6 gram skunk, 5 gram afyon sakızı, 0,5 gram bonzai hammaddesi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE