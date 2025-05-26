Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 8 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 44 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 19 -25 Mayıs tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 40 olaya müdahale edilirken 8 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 44 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 37 adet sentetik ecza, 15 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 387 gram bonzai, 10 adet ekstasy, 6 adet uyuşturucu içmeye yarayan alet ele geçirildi. - DÜZCE