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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Bulunmadı, Yol Kenarına Atılmış - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Bulunmadı, Yol Kenarına Atılmış

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Düzce'ye uyuşturucu getireceği ihbarıyla durdurulan araçta uyuşturucu bulunmadı. Ancak araçta bulunan şahsın, uyuşturucuyu yol kenarına attıkları itirafıyla gerçek ortaya çıktı. Bir gün sonra yapılan araştırmada ise araçta 2 parça halinde 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğer şüpheli tutuklandı.

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Bulunmadı, Yol Kenarına Atılmış
28.12.2023 - 18:38,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada Düzce'ye uyuşturucu getireceği ihbarı ile durdurulan araçta uyuşturucu bulunmadı. Araçta bulunan şahsın, uyuşturucuyu yol kenarına attıkları itirafıyla gerçek ortaya çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Müdürlüğü ekipleri Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen Ankara plakalı araç yol kontrolünde durduruldu. Araçta yapılan aramada olumsuzluğa rastlanılmayınca şahıslarla ayrı ayrı mülakat yapılıp gönderildi. Olaydan bir gün sonra araçta bulunan A.B.'nin emniyete gelerek aracın sağ ön cam kısmından uyuşturucu madde attığını beyan etmesi üzerine TEM Otoyolu üzerinde araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada 2 parça halinde 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli A.B. ifadesinin ardından salınırken diğer şüpheli S.Ş. (49) yakalanarak adli makamlara sevk edildi. S.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Düzce, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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