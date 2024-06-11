Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda şehir dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen kişi yakalandı. Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda şehir dışından Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen M.U ve S.S.M'nin içerisinde bulunan araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 61 gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.S.M isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE