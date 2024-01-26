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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı 2 Kişi Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, Düzce'ye yüklü miktarda uyuşturucu taşıyıp satışını gerçekleştirdiği tespit edilen N.T. ve M.B. isimli şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldıkları otel odasında yakalandı. Otel odasında yapılan aramada 1 kilogram bonzai ile 2 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Düzce\'de Uyuşturucu Satıcısı 2 Kişi Tutuklandı
26.01.2024 - 20:14,
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Düzce'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde Düzce'ye yüklü miktarda uyuşturucu taşıyıp satışını gerçekleştirdiği tespit edilen N.T. ve M.B. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaldıkları otel odasında yakalandı. Otel odasında yapılan incelemede 1 kilogram bonzai ile 2 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Düzce, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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