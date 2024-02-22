Düzce\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Genç Tutuklandı

3.Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan genç tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı çalışmada 12 suç kaydı bulunan E.A.'nın (23) üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 parça halinde 3.7 gram bonzai ve 2 parça halinde 1.3 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli E. A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, şüpheliden uyuşturucu madde satın alan 2 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE