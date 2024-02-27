Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 52 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 52 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce\'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 52 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu, kaçak cep telefonu, elektronik sigara, sahte plaka ve sahte çek ele geçirildi. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda 251,6 gram metamfetamin, 21,26 gram sentetik kannabinoid, 55,63 gram esrar ve 29 adet sentetik ecza bulundurdukları tespit edilen 46 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca, resmi belgede sahtecilik olayına müdahale edilirken, 3 adet kaçak cep telefonu, 1 adet sahte çek, 2 adet sahte plaka ve 40 adet elektronik sigara ele geçirildi ve 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

27.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:24
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada uyuşturucu, kaçak cep telefonu, elektronik sigara, sahte plaka ve sahte çek ele geçirildi.

Düzce'de Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmada 52 kişi hakkında işlem yapıldı. Son bir hafta içerisinde 251,6 gram metamfetamin, 21,26 gram sentetik kannabinoid, 55,63 gram esrar ve 29 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucudan 46 şahsa işlem yapılırken 4 şahıs ise tutuklandı.

Ayrıca; resmi belgede sahtecilik olayına müdahale edilirken, 3 adet kaçak cep telefonu, 1 adet sahte çek, 2 adet sahte plaka ve 40 adet elektronik sigara ele geçirildi, 6 kişi hakkında işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 52 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 52 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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