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Düzce'de Uyuşturucu ve Sahte Alkollü İçki Operasyonu - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu ve Sahte Alkollü İçki Operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ve sahte alkollü içki ele geçirdi. Operasyonlarda 41 kişi hakkında işlem yapıldı ve çeşitli miktarda uyuşturucu ile sahte alkollü içki ele geçirildi.

Düzce\'de Uyuşturucu ve Sahte Alkollü İçki Operasyonu
25.12.2023 - 15:51,
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ve sahte alkollü içki ele geçirdi.

Düzce'de Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı operasyonlarda son bir haftada 41 kişi hakkında işlem yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 35 olaya müdahale ederken 37 şahsa işlem yaparken, 1 şahıs tutuklandı. Şahısların üzerinde ise 2,20 gram metamfetamin, 300,07) gram sentetik kannabinoid, 778,47 gram esrar, 455 adet sentetik ecza, 16 adet ecstasy, ve 3 adet captagon ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ise 4 şahsa işlem yaparken 36 şişe toplam 19 litre sahte alkollü içki, 1 adet tabanca, şarjör ve 5 adet fişek yakalandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Düzce, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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