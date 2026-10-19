Düzce'de uyuşturucuyla mücadelede 33 olay, 40 şüpheli ve 1 tutuklama kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de uyuşturucuyla mücadelede 33 olay, 40 şüpheli ve 1 tutuklama kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce\'de uyuşturucuyla mücadelede 33 olay, 40 şüpheli ve 1 tutuklama kaydedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026'da 33 uyuşturucu olaya müdahale edildiğini, 40 şüpheliye işlem yapıldığını ve 1 kişinin tutuklandığını bildirdi. Kaçakçılık operasyonlarında ise 66 bin 73 paket kaçak sigara ele geçirildi.

18 Ekim tarihleri arasında düzenlediği narkotik operasyonlarında 33 olaya müdahale edilirken, 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ise 66 bin 73 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 33 olaya müdahale edildi. Operasyonlar kapsamında 40 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzce Valiliğinin açıkladığı verilere göre operasyonlarda; 7 bin 176,29 gram esrar, 70,36 gram metamfetamin, 33,69 gram bonzai, 9,9 gram bonzai ham maddesi, 7,15 gram skunk, 56 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı (payp), 8 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

66 bin 73 paket kaçak sigara yakalandı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 5 olaya müdahale edildi. Bu olaylarla bağlantılı 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 66 bin 73 paket kaçak sigara ile 117 adet elektronik sigara ele geçirildi. Düzce Valiliği tarafından paylaşılan haftalık verilerde, emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: İHA
Düzce ValiliğiKaçakçılık3. SayfaGüvenlikGüncelDüzceSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Kıbrıslı Türk gence kan donduran saldırı Topukları bıçakla kesildi Kıbrıslı Türk gence kan donduran saldırı! Topukları bıçakla kesildi
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için... Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
15:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri Yarın açıklanacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri! Yarın açıklanacak
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:53:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce'de uyuşturucuyla mücadelede 33 olay, 40 şüpheli ve 1 tutuklama kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei