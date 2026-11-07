Düzce'de üzerinde 33 gram bonzai ele geçirilen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de üzerinde 33 gram bonzai ele geçirilen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı

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Düzce\'de üzerinde 33 gram bonzai ele geçirilen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı
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Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde yapılan sokak çalışmasında 18 yaşındaki Afganistan uyruklu şüphelinin üzerinde 33 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelinin Camikebir Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucular ile 27 bin 140 TL nakit bulundu ve şüpheli tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından Şerefiye Mahallesinde sokak çalışmaları sırasında yapılan çalışmada Afganistan uyruklu S.B. uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şerefiye Mahallesinde yapılan sokak çalışmalarında bir suç kaydı bulunan S.B.'nin (18) üzerinde yapılan aramada 33 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şahsın Camikebir Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan adli aramada ise 1 adet hassas terazi, 3,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 7 gram esrar, 2 parça halinde toplam 6.1 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 13 gram afyon sakızı ve 27 bin 140 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen S.B. adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
Afganistan3. SayfaGüncelPolisDüzceSon Dakika

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