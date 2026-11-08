Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı - Son Dakika
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Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı

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Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı
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Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı
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Düzce Valiliği önünde şüpheli paket paniği yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Valilik Kavşağı’nı trafiğe kapatarak, geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketin boş olduğu anlaşıldı.

Düzce Valiliği önünde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Valilik binası önündeki çimlerin kenarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan paket, vatandaşların dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, Valilik Kavşağı’nı trafiğe kapatarak, şüpheli paketin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi.

BOMBA İMHA UZMANI DEVREYE GİRDİ

Olay yerine çağrılan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlatma sonrası yapılan incelemede, paketin boş olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. 

Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı
Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı
Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı
Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı
Kaynak: İHA
Düzce Valiliği3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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