Düzce'de Yangın: Yangınzedelere Vali Ziyareti ve Destek Sözü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Yangın: Yangınzedelere Vali Ziyareti ve Destek Sözü

Geniş Video İzle

Düzce'de bir marketin klima motorundan çıkan yangında 3 katlı bina küle döndü. Yangınzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Vali Selçuk Aslan, olayın ardından 'Depremden sonra ikinci darbeyi gördük' diyen bir mal sahibine destek sözü verdi. Yangın, 3 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı.

05.04.2025 17:34  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangınzede: "Depremden sonra ikinci darbeyi gördük"

Vali Selçuk Aslan'dan yangınzedelere geçmiş olsun ziyareti

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde marketin klima motorundan çıkan yangın sonrasında 3 katlı bina küle dönmüştü. Vali Selçuk Aslan, yangınzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken, mal sahiplerinden biri "Depremden sonra ikinci darbeyi gördük" demesi yürekleri dağladı.

Olay sabaha karşı Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre General Ziya Sokak üzerinde ki markette klima motorundan yangın çıktı. Marketin iç kısmında ki alevler kısa süre içerisinde binayı sardı. Alevlerin yükseldiğini gören çevrede ki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler alev topuna dönen binadaki yangını 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında 3 katlı binada hasar oluşurken, Vali Selçuk Aslan bölgeye giderek yangın zedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. İncelemeler yapan Vali Aslan, ailelere devletin yanlarında olduğunu hatırlattı. Yangınzedelerden bir kadın Vali Aslan'a sarılarak, "Benim uşaklarıma sahip çıkın. Depremde benim 3 tane kızım yandı. Bu ikinci darbe oldu" ifadelerini kullandı. Selçuk Aslan ise, "Şükretmemiz gerekiyor. Can kaybımız yok. Malın hepsi yerine konulur. Devlet burada Düzceli hemşehrilerimiz burada. Sen endişe etme. Mal yerine konulur. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ oldukça ayağa kalkarız. Düşsek te kalkarız. Endişe etme" ifadelerini kullandı.

Yangında 3 katlı binanın zemin katında bulunan market ve 4 daire hasar aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Selçuk, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Yangın: Yangınzedelere Vali Ziyareti ve Destek Sözü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi
Ankara’da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
Savcılık, TFF’nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı
Samsun’da ambulans ile minibüs çarpıştı Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı
Papua Yeni Gine’de 6.9 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
“20 bin TL altı sadece ATM’lerden çekilecek“ iddiasına yalanlama "20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek" iddiasına yalanlama
“Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
17:08 İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
16:59 “20 bin TL altı sadece ATM’lerden çekilecek“ iddiasına yalanlama "20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek" iddiasına yalanlama
15:41 “Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
00:29 İstanbul’da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı
00:18 Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
23:39 Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi
23:29 Papua Yeni Gine’de 6.9 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
23:20 Samsun’da ambulans ile minibüs çarpıştı Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı
23:11 Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı
22:54 Savcılık, TFF’nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi
22:45 Ankara’da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
22:40 Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 19:03:23. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Yangın: Yangınzedelere Vali Ziyareti ve Destek Sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement