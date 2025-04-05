Düzce'de Yangın: Yangınzedelere Vali Ziyareti ve Destek Sözü

Yangınzede: "Depremden sonra ikinci darbeyi gördük"

Vali Selçuk Aslan'dan yangınzedelere geçmiş olsun ziyareti

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde marketin klima motorundan çıkan yangın sonrasında 3 katlı bina küle dönmüştü. Vali Selçuk Aslan, yangınzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken, mal sahiplerinden biri "Depremden sonra ikinci darbeyi gördük" demesi yürekleri dağladı.

Olay sabaha karşı Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre General Ziya Sokak üzerinde ki markette klima motorundan yangın çıktı. Marketin iç kısmında ki alevler kısa süre içerisinde binayı sardı. Alevlerin yükseldiğini gören çevrede ki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler alev topuna dönen binadaki yangını 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında 3 katlı binada hasar oluşurken, Vali Selçuk Aslan bölgeye giderek yangın zedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. İncelemeler yapan Vali Aslan, ailelere devletin yanlarında olduğunu hatırlattı. Yangınzedelerden bir kadın Vali Aslan'a sarılarak, "Benim uşaklarıma sahip çıkın. Depremde benim 3 tane kızım yandı. Bu ikinci darbe oldu" ifadelerini kullandı. Selçuk Aslan ise, "Şükretmemiz gerekiyor. Can kaybımız yok. Malın hepsi yerine konulur. Devlet burada Düzceli hemşehrilerimiz burada. Sen endişe etme. Mal yerine konulur. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ oldukça ayağa kalkarız. Düşsek te kalkarız. Endişe etme" ifadelerini kullandı.

Yangında 3 katlı binanın zemin katında bulunan market ve 4 daire hasar aldı.