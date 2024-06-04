Düzce'de yapılan denetimlerde 13 kişi tutuklandı

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 47 bin 113 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 13'ü tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 27 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamada 47 bin 113 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 43 kişi gözaltına alınırken, 13 şüpheli tutuklandı.

Aramalarda ise 12 av tüfeği, 68 fişek, 5 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 8 kartuş ve kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE