Düzce'de yapılan denetimlerde 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de yapılan denetimlerde 13 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 27 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında 47 bin 113 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 43'ü gözaltına alınırken, 13 kişi tutuklandı. Denetimlerde 12 av tüfeği, 68 fişek, 5 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 8 kartuş ve kesici-delici alet ele geçirildi.

04.06.2024 10:37
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 47 bin 113 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 13'ü tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 27 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamada 47 bin 113 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 43 kişi gözaltına alınırken, 13 şüpheli tutuklandı.

Aramalarda ise 12 av tüfeği, 68 fişek, 5 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 8 kartuş ve kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan denetimlerde 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de yapılan denetimlerde 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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