Düzce\'de yapılan denetimlerde 38 bin 660 kişi sorgulandı, 14 kişi tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 38 bin 660 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken, 14'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 13-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamada 38 bin 660 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 59 kişi gözaltına alınırken, 14 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 31 silah parçası, 7 adet kurusıkı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 46 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE