Düzce\'de yapılan operasyonlarda makaron, kaçak sigara ve cep telefonu yakalandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ve Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda makaron, kaçak sigara ve cep telefonu yakalandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla 4-10 Mart tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 12 bin 200 adet makaron, 960 pakat kaçak sigara ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DÜZCE