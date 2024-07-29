Düzce'de Yapılan Şok Denetimlerde 25 Bin Kişi Sorgulandı - Son Dakika
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Düzce'de Yapılan Şok Denetimlerde 25 Bin Kişi Sorgulandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 34 şahıs gözaltına alınırken 23'ü tutuklandı. Denetimlerde 5 adet kurusıkı, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 kesici alet ve 174 fişek ele geçirildi.

29.07.2024 16:47
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 34 şahıs gözaltına alınırken 23'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 34 kişi gözlem altına alınırken 23'ü adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 adet kurusıkı, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 kesici alet ve 174 fişek ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce'de Yapılan Şok Denetimlerde 25 Bin Kişi Sorgulandı - Son Dakika
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