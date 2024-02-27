Düzce'de yapılan trafik denetiminde 146 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Düzce'de yapılan trafik denetiminde 146 araç trafikten men edildi

Düzce\'de yapılan trafik denetiminde 146 araç trafikten men edildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanma, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı kuralına uymama, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme gibi kusurlar tespit edildi. Denetimler sonucunda 146 araç trafikten men edilirken, 2 bin 586 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca, okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde ise 94 araç kusursuz olarak kontrol edildi.

27.02.2024 10:30  Güncelleme: 10:33
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yaptıkları denetimde 146 araç trafikten men edilirken 2 bin 586 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerince Düzce'de son bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen üzerine denetim yaptı.

Yapılan denetimde 11 bin 746 araç kontrol edilirken kusuru bulunan 146 araç trafikten men edildi 2 bin 586 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerine de devam ediyor. Denetimde 94 okul servisi kontrol edilirken araçların kusursuz olması sevindirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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