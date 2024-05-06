Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 136 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 136 araç trafikten men edildi

Düzce\'de yapılan trafik denetimlerinde 136 araç trafikten men edildi

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 136 araç trafikten men edilirken, 25 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı. Denetimlerde toplamda 12 bin 413 araç, 483 motosiklet ve 64 okul servisi kontrol edildi. Kusurlu görülen 2 bin 170 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artacağını bildirdi.

06.05.2024 14:35
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DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından hem havadan dron ile karadan radar aracı ile yapılan denetimlerde 136 araç trafikten men edilirken 25 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 29 Nisan – 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 413 araç, 483 motosiklet, 64 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 170 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 25 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 136 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin artacağını bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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