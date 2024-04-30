Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 156 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 156 araç trafikten men edildi

Düzce\'de yapılan trafik denetimlerinde 156 araç trafikten men edildi

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin 220 araç, 798 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 156 araç trafikten men edildi ve 2 bin 243 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.

30.04.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
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DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin 220 araç, 798 motosiklet denetlendi, 156 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 22- 28 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 12 bin 220 araç, 760 motosiklet, 28 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 243 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 33 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 156 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 156 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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