Düzce'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 1 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan denetim ve uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 1 kişi tespit edildi.
Jandarma ekiplerce gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi. - DÜZCE
Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de Yasa Dışı Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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