Düzce\'de Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Düzce'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan denetim ve uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 1 kişi tespit edildi.

Jandarma ekiplerce gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi. - DÜZCE