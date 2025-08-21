Düzce\'de Yasa Dışı Kenevir Operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası yasa dışı kenevir ekimi yapan bir kişinin evinde ve bahçelerine yapılan baskında yüklü miktarda kenevir maddesi ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kenevir ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre konu ile ilgili Gümüşova İlçesi Yeşilyayla Köyü'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şahsa yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli A.Ö.'nün (65) kullanımında bulunan arazilere kenevir ekimi yaptığı tespit edilmiştir. Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin CMK 140. maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda ekim yapılan alanlara yerleştirilen foto kapanlarla şüphelinin kenevir bitkilerine bakım yaptığı görüntülenmiştir. Yapılan operasyonda 231 kök kenevir bitkisi, 210 gram kubar esrar, 502 gram skunk, iklimlendirme sistemi, hassas terazi, 100 metre sulama hortumu, 2 av tüfeği, 15 kartuş ve 16 adet 9 mm fişek ele geçirildi" denildi. - DÜZCE