Düzce\'de yayaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, yaya hayatını kaybetti

Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'tan Düzce istikametine seyir halinde olan İsa P. idaresindeki 07 BYP 481 plakalı motosiklet, Konuralp EDS mevkisinde yaya olarak bulunan İbrahim Gürdal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İbrahim Gürdal ve motosiklet sürücüsü İsa F. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim Gürdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsa P. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acı haberi alan Gürdal'ın yakınları da olay yerine geldi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.